Chanter en polyphonie à la cour des papes : Avignon au XIVe siècle, par Etienne Anheim

... Etienne Anheim, directeur d'études à l'EHESS. Ses travaux ont d’abord porté sur l’histoire de la culture savante à la fin du Moyen Âge, notamment sur la musique polyphonique. Sa thèse de doctorat a été consacrée à la culture (musique, peinture, production littéraire et théologique) à la cour d’Avignon sous le règne du pape Clément VI (1342-1352). Il se concentre plus spécifiquement sur les aspects économiques, sociaux et matériels de l'histoire de la peinture entre le XIIIe et le XVe siècle.

Programmation musicale

♫ Philippe de Vitry

Tribum que non abhorruit / Quoniam secta latron

Orlando Consort

AMON RA

♫ Chants de l'Eglise de Rome

Vepres du jour de paques :

- Oratio concede quesumus

- Responsorium in die resurrectionis, congregabo gentes

Ensemble Organum, dir. Marcel Pérès

HARMONIA MUNDI

♫ Pierre de la Croix

Aucun ont trouvé

Early Music Consort de Londres, dir. David Munrow

ARCHIV PRODUKTION

♫ Philippe de Vitry

Motet: In nova fert

Project Ars Nova ; Camerata de Boston ; arrangé par Joël Cohen

ERATO

♫ Philippe de Vitry

Clemens Deus Artifex : Petre Clemens/Lugentium siccentur / Non est inventus : Motet

La Main Harmonique, dir. Frédéric Betous

LIGIA DIGITAL

♫ Anonyme

Messe de Sainte Lucie : Dilexisti iusticiam, introït

Ensemble Kantika, chef Kristin Hoefener

KANTIKA

♫ Antonio de Civitate

Clarus ortu/Gloriosa mater

Ensemble Orlando Consort

METRONOME

Pour aller plus loin