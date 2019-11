Hommage à Marie Laforêt (1/3)

Comédienne et chanteuse, elle possédait une voix cristalline, aux accents brisés, qui témoignaient d’une sensibilité, d’une apparente fragilité, et qui ont touché un large public.

Les thèmes de ses chansons, écrites sur mesure par une équipe d’auteurs aguerris, déclinent les affres des sentiments amoureux, des relations de couple, de la sensualité, et aussi de la maternité.

Son monde, présenté avec sincérité et conviction, est en quelque sorte figé hors du temps, appuyé sur des valeurs séculaires. Loin des évolutions de la société, de l’urbanité croissante, Marie Laforêt décrit l’esprit des villages, de la campagne, de la montagne, de la mer, des espaces lointains, parfois même très lointains, en Amérique du Nord et du Sud principalement.

Programmation musicale

Mon pays est ici

(« Take me home, country roads »)

Marie Laforêt, 1972

(p : Taffy Nivert – m : John Denver et Bill Danoff)

(adapté en français par Françoise They)

Improvisation de chant sur un traditionnel russe

Marie Laforêt

Document « Sonorama », 1959

(m : traditionnel)

Improvisation de chant à la guitare

Marie Laforêt

BO du film « Plein soleil », 1960

(m : traditionnel)

Saint-Tropez Blues

Du film « Saint-Tropez Blues »

Marie Laforêt avec Jacques Higelin à la guitare

Document INA, 1960

(p : André Hodeir - m : Henri Crolla)

Tumbleweed

BO du film « Saint-Tropez Blues », 1960

Marie Laforêt

(p : Jacques Prévert – m : Henri Crolla)

Les vendanges de l’amour

Marie Laforêt, 1963

(p : Michel Jourdan – m : Danyel Gérard)

Che male e’c

(« Tu fais semblant »)

Marie Laforêt, 1964

(p : Michel Jourdan – m : Danyel Gérard)

(adapté en italien par Daniele Pace)

La tendresse

Marie Laforêt, 1964

(p : Noël Roux – m : Hubert Giraud)

Frantz

Guy Béart et Marie Laforêt, 1964

(p : Guy Béart, d’après le folklore autrichien – m : Guy Béart)

Katy cruelle

(« Miss Katy Cruel »)

Du téléfilm « La redevance du fantôme »

Marie Laforêt, 1965

(p & m : Art Podell et Nick Woods)

(adapté en français par Pierre Barouh)

Manchester et Liverpool

Marie Laforêt, 1966

(p : Eddy Marnay – m : André Popp)