Anna Marly, la compositrice du "Chant des partisans"

Le célèbre Chant des partisans, créé en 1943 et qui appartient au panthéon musical de notre histoire, fait l’objet d’une exposition proposée jusqu’au 5 janvier 2020 au Musée de l’Ordre de la Libération, au sein de l’Hôtel des Invalides.

On connait mal la compositrice de cette musique : Anna Marly... Sans doute parce que sa carrière atypique s’est déroulée pour l’essentiel hors de France.

Tour de chant rend hommage à celle qu'on surnommait « le troubadour de la Résistance » et dont le général de Gaulle disait : « elle fit de son talent une arme pour la France ».

Auteur-compositeur-interprète d’origine russe, Anna Marly a écrit plus de 300 chansons ; une œuvre riche que nous allons évoquer au cours de cette émission, au-delà du fameux « chant de la Libération » qui aurait tendance à masquer tout le reste…

Programmation de l'émission

Anna Marly : France (1958)

Paroles et musique : Anna Marly

Germaine Sablon : Paris est à nous (1951)

Paroles et musique : Anna Marly

Anna Marly : Courage (1958)

Paroles et musique : Anna Marly

Anna Marly : Marche des partisans (en russe, 1958)

Paroles et musique : Anna Marly

Anna Marly : Le chant des partisans (document INA, 1945)

(Paroles : Joseph Kessel et Maurice Druon - musique : Anna Marly)

Anna Marly : La complainte du partisan (1958)

Paroles : Emmanuel d'Astier de la Vigerie - Musique : Anna Marly

Traditionnel russe : Ah vy, seni, moi seni (Anna Marly à la Maison du Maquis)

Document INA, 1945

Anna Marly : Pour un foulard (1946)

Paroles et musique : Anna Marly

Edith Piaf : Une chanson à trois temps (1947)

Paroles et musique : Anna Marly

Anna Marly : Sans importance (document INA, 1954)

Paroles et musique : Anna Marly

Exposition au Musée de l’Ordre de la Libération : "Le chant des partisans, création et diffusion".

Entretien d'Anna Marly à propos de la naissance de La Marche des partisans, son premier passage à la BBC,

Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l’hymne de la Résistance française durant l’occupation par l’Allemagne nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

" Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?

Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme !

Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.

Montez de la mine, descendez des collines, camarades,

Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades

Ohé franc tueurs, à la balle et au couteau tuez vite !

Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite !

C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, pour nos frères,

La haine à nos trousses, et la faim qui nous pousse, la misère.

Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves,

Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.

Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe,

Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.

Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes,

Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?"

Bibliographie

Anna Marly, troubadour de la résistance édition Tallendier Historia