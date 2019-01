Pierre Delanoë (4/4)

Rien de prédisposait pourtant cet agent de l’administration fiscale à devenir le parolier de plus de 5000 chansons pour les interprètes les plus divers, avec des collaborations durables comme celle de Gilbert Bécaud. Une carrière d’une cinquantaine d’années qui l’a conduit jusqu’à la présidence de la Sacem.

Programmation musicale

C’est de l’eau, c’est du vent

Pierre Delanoë 1997

(p : Pierre Delanoë – m : Alice Dona)

Les rues de la grande ville

Michel Fugain 1970

(p : Pierre Delanoë – m : Michel Fugain)

La belle histoire

Michel Fugain 1972

(p : Pierre Delanoë – m : Michel Fugain)

Bravo monsieur le monde

Michel Fugain 1973

(p : Pierre Delanoë – m : Michel Fugain)

Les vieux mariés

Michel Sardou 1973

(p : Pierre Delanoë et Michel Sardou – m : Jacques Revaux)

Le temps des colonies

Michel Sardou 1976

(p : Pierre Delanoë et Michel Sardou – m : Jacques Revaux)

Les lacs du Connemara

Michel Sardou 1981

(p : Pierre Delanoë et Michel Sardou – m : Jacques Revaux)

La ballade des gens heureux

Gérard Lenorman

(p : Pierre Delanoë et Gérard Lenorman – m : Gérard Lenorman)

L’été indien

Joe Dassin 1975

(p : S. Ward et Vito Pallavaccini – m : Pasquale Losito et Toto Cutugno)

(adapté par Pierre Delanoë et Claude Lemesle)

Et si tu n’existais pas

Joe Dassin 1976

(p : Pierre Delanoë et Claude Lemesle – m : Joe Dassin)

En chantant

Pierre Delanoë 1997

(p : Pierre Delanoë et Michel Sardou – m : Toto Cutugno