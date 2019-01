Pierre Delanoë (3/4)

Rien de prédisposait pourtant cet agent de l’administration fiscale à devenir le parolier de plus de 5000 chansons pour les interprètes les plus divers, avec des collaborations durables comme celle de Gilbert Bécaud. Une carrière d’une cinquantaine d’années qui l’a conduit jusqu’à la présidence de la Sacem.

Programmation musicale

Soirées de prince

Pierre Delanoë, 1997

(p : Pierre Delanoë – m : Guy Bontempelli)

Je t’appartiens

Gilbert Bécaud, 1955

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

Let it be me (Je t’appartiens)

Everly Brothers, 1960

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

(adapté par Mann Curtis)

Let it be me

(Je t’appartiens)

Glen Campbell et Bobbie Gentry, 1968

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

(adapté par Mann Curtis)

Je n’aurai pas le temps

Michel Fugain, 1967

(p : Pierre Delanoë – m : Michel Fugain)

Il est mort le soleil

Nicoletta

Document INA, 1970

(p : Pierre Delanoë – m : Hubert Giraud)

The sun died (Il est mort le soleil)

Ray Charles, 1968

(p : Pierre Delanoë – m : Hubert Giraud)

(adapté par Ann Gregory et Ray Charles)

Le bal des Laze

Michel Polnareff, 1968

(p : Pierre Delanoë – m : Michel Polnareff)

Quand j’aurai cent ans

Maurice Chevalier

Au Théâtre des Champs-Elysées, 1968

(p : Pierre Delanoë – m : Christian Sarrel)

Ma bonne étoile (Non illuderti mai)

Joe Dassin, 1968

(p : Daniela Pace – m : Mario Panzeri et Lorenzo Pilat)

(adapté par Pierre Delanoë)