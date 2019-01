Pierre Delanoë (2/4)

Ce portrait -en quatre épisodes- est construit autour d'un entretien accordé par Pierre Delanoë à Martin Pénet en 2002.

Programmation musicale

Y a qu’à se laisser vivre

Pierre Delanoë 1997

(p : Pierre Delanoë – m : Charles Aznavour)

Dors mon amour

André Claveau 1958

(p : Pierre Delanoë – m : Hubert Giraud)

Salut les copains

Gilbert Bécaud 1958

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

Tête de bois

Gilbert Bécaud 1960

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

extrait de l’ouverture de l’ « Opéra d’Aran » (1962)

(livret de Pierre Delanoë, Louis Amade et Jacques Emmanuel, musique de Gilbert Bécaud)

T’en vas pas comme ça (Don’t make me over)

Nancy Holloway 1963

(p : Hal David – m : Burt Bacharach)

(adapté par Pierre Delanoë)

Et maintenant / What now my love

Extraits de différentes versions par Gilbert Bécaud, Gloria Lasso, Frank Sinatra, Isabelle Aubret, Elvis Presley et Judy Garland

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

(adapté en anglais par Carl Sigman)

Nathalie

Gilbert Bécaud

(à l’Olympia, 1964)

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

Les temps changent (The times they are a-changin’)

Hugues Aufray à l’Olympia (document INA, 1966)

(p & m : Bob Dylan) (adapté par Pierre Delanoë et Hugues Aufray)

Les crayons de couleur (What color is a man)

Hugues Aufray à l’Olympia (document INA, 1966)

(p & m : Marge Barton)

(adapté par Pierre Delanoë et Hugues Aufra

Bloc note

Pour redécouvrir une oeuvre prestigieuse et atypique dans le parcours de Pierre Delanoë et Gilbert Bécaud, nous vous recommandons le coffret de l’Opéra d’Aran paru chez Frémaux & Associés.