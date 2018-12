Pierre Delanoë (1/4)

Rien de prédisposait cet agent de l’administration fiscale à devenir le parolier de plus de 5000 chansons pour les interprètes les plus divers, avec des collaborations durables comme celle de Gilbert Bécaud. Une carrière d’une cinquantaine d’années qui l’a conduit jusqu’à la présidence de la Sacem.

Ce portrait -en quatre épisodes- est construit autour d'un entretien accordé par Pierre Delanoë à Martin Pénet en 2002.

Programmation musicale

Mes copains les musiciens

Pierre Delanoë 1997

(p : Pierre Delanoë – m : Jo Moutet)

C’est ma chanson (This is my song)

Pétula Clark 1966

(p & m : Charlie Chaplin) (adapté par Pierre Delanoë)

La route enchantée

Charles Trenet 1938

(p & m : Charles Trenet)

Caroline, attends-moi

Les frères Demarny 1950

(p : Pierre Delanoë – m : Frank Gérald)

Quand vous viendrez chez moi

Marie Bizet

(document INA, 1951)

(p : Pierre Delanoë – m : Frank Gérald)

Cartes Postales

Yves Montand 1952

(p : Pierre Delanoë et René Vernadet – m : Gilbert Bécaud)

Mes mains

Gilbert Bécaud 1953

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)

Rien sans toi (Love for sale)

Anny Gould 1954

(p & m : Cole Porter) (adapté par Pierre Delanoë)

Le torrent (Il torrente)

Gloria Lasso 1956

(p : C. A. Liman – m : Lao Cami) (adapté par Pierre Delanoë et Pierre Havet)

Les grognards

Edith Piaf (au Carnegie Hall, 1957)

(p : Pierre Delanoë – m : Hubert Giraud)

Le jour où la pluie viendra

Gilbert Bécaud (à l’Olympia, 1957)

(p : Pierre Delanoë – m : Gilbert Bécaud)