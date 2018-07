Patachou (4/4)

Sachant composer un spectacle et tenir une salle, elle possède en outre une voix au vibrato subtil et une musicalité confortée par l’accompagnement de son fidèle accordéoniste Jos Baselli.

Détaillant ses chansons avec l’intelligence de la gestuelle et des mots, elle pimente ses histoires poétiques d’un mélange de raffinement et de gouaille parisienne.

Programme musical