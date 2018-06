Patachou (3/3)

Sachant composer un spectacle et tenir une salle, elle possède en outre une voix au vibrato subtil et une musicalité confortée par l’accompagnement de son fidèle accordéoniste Jos Baselli.

Détaillant ses chansons avec l’intelligence de la gestuelle et des mots, elle pimente ses histoires poétiques d’un mélange de raffinement et de gouaille parisienne.

Programme musical

Parce que (1954)

(p : Charles Aznavour – m : Gaby Wagenheim)

BO du film « French Cancan » (1954) :

Madame Arthur

par Patachou

(p : Paul de Kock – m : Yvette Guilbert)

Les petits pavés

par André Claveau

(p : Maurice Vaucaire – m : Paul Delmet)

Le père la victoire

par Jean Raymond

(p : Lucien Delormel et Léon Garnier - m Louis Ganne)

La sérénade du pavé

par Edith Piaf

(p & m : Jean Varney)

On n’est pas là pour se faire … (à l’Olympia, 1955)

(p : Boris Vian – m : Jimmy Walter)

Paris se regarde

(document INA, 1956)

(p & m : Francis Lemarque)

Bal chez Temporel

Guy Béart 1957

(p : André Hardellet – m : Guy Béart)

La bague à Jules (1957)

(p : Jamblan – m : Alec Siniavine)

A Saint-Lazare (1957)

(p & m : Aristide Bruant)

La chose (Les ratés de la bagatelle) (à l’ABC, 1961)

(p : Martial Carré – m : Marc Berthomi

Patachou Les Amoureux des bancs publics