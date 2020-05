Patachou (1/4)

Patachou est un personnage hors normes dans l’histoire de la chanson française. Elégante, dynamique, caustique, d’une franchise légendaire, elle est aussi une artiste exigeante, pourvue d’un goût sûr, d’un solide sens de l’humour et d’un abattage peu communs.

Sachant composer un spectacle et tenir une salle, elle possède en outre une voix au vibrato subtil et une musicalité confortée par l’accompagnement de son fidèle accordéoniste Jos Baselli.

Détaillant ses chansons avec l’intelligence de la gestuelle et des mots, elle pimente ses histoires poétiques d’un mélange de raffinement et de gouaille parisienne, ce qui lui permet de mener une carrière internationale des plus brillantes.

Première diffusion le 10 juin 2018

