Mireille (3/4)

Pour ses talents de compositrice, d’interprète, et aussi pour son rôle de pédagogue grâce à son Petit Conservatoire de la Chanson, qui a duré des décennies et a vu éclore plusieurs générations de chanteurs.

Mireille, c’était le goût du travail bien fait, l’inspiration toujours en éveil, des mélodies syncopées que l’on retient immédiatement, une petite voix pointue, sautillante et pleine d’esprit.

Programme musical

La petite île

Germaine et Jean Sablon, 1935

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

La plus ceci, la plus cela

Mireille, 1937

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

C’est le début d’une aventure

Pills et Tabet, 1938

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Dine et Din

Mireille, 1938

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Tant pis pour la rime

Mireille, 1939

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

La complainte des caleçons

Ray Ventura, 1939

(p : Robert Desnos – m : Mireille)

Le temps qu’une hirondelle

Eva Busch, 1940

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Fleur d’ennui

Django Reinhardt et son nouveau quintette, 1943

(m : Django Reinhardt)

Le mot d’amour

Document INA, 1944

(p : inconnu – m : Mireille)

Parce que ça me donne du courage

Henri Salvador, 1947

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Bloc-notes

Spectacle La Grande petite Mireille au Théâtre Montparnasse : Une jeune chanteuse vient passer une audition. Le Directeur de casting, passionné de variété française, trouve une ressemblance entre la jeune femme et la célèbre compositrice MIREILLE, qui a créé le Petit Conservatoire de la chanson… Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la Grand Époque ! Se succèderont sur scène Maurice Chevalier, Jean Sablon, Jean Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil, Françoise Hardy et bien d’autres… Empreintes de jazz, de joie de vivre et de swing, les compositions de la Grande Dame n’ont pas pris une ride. Un bel hommage à l’immense talent de la « petite » MIREILLE !

Mise en scène de Hervé Devolder avec Marie-Charlotte LECLAIRE ...