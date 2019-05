Mireille (2/4)

Pour ses talents de compositrice, d’interprète, et aussi pour son rôle de pédagogue grâce à son Petit Conservatoire de la Chanson, qui a duré des décennies et a vu éclore plusieurs générations de chanteurs.

Mireille, c’était le goût du travail bien fait, l’inspiration toujours en éveil, des mélodies syncopées que l’on retient immédiatement, une petite voix pointue, sautillante et pleine d’esprit.

Programme musical

Le vieux château

(de « Un mois de vacances »)

Ray Ventura, 1933

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Depuis que je suis à Paris

(de l’opérette « A la belle bergère »)

Claude Dauphin, 1933

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Vous avez déménagé mon cœur (de l’opérette « A la belle bergère »)

Jean Sablon, 1933

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Chourinette (du film « Chourinette »)

Mireille et son cœur, 1933

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Ce petit chemin

Lyne Clevers, 1933

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Et hop ! nous v’là repartis

Mireille, 1934

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Puisque vous partez en voyage

Mireille et Jean Sablon, 1935

(p : Jean Nohain – m : Mireille

Quand un vicomte

Maurice Chevalier

(document INA, 1953)

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Non, non, Isabelle

Mireille, 1937

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Un p’tit air

Maurice Chevalier, 1938

(p : Albert Willemetz – m : Mireille)

Bloc-notes

Spectacle La Grande petite Mireille au Théâtre Montparnasse :Une jeune chanteuse vient passer une audition. Le Directeur de casting, passionné de variété française, trouve une ressemblance entre la jeune femme et la célèbre compositrice MIREILLE, qui a créé le Petit Conservatoire de la chanson… Il n’en fallait pas plus pour plonger dans le music-hall de la Grand Époque ! Se succèderont sur scène Maurice Chevalier, Jean Sablon, Jean Nohain, Yves Montand, Alain Souchon, Yves Duteil, Françoise Hardy et bien d’autres… Empreintes de jazz, de joie de vivre et de swing, les compositions de la Grande Dame n’ont pas pris une ride. Un bel hommage à l’immense talent de la « petite » MIREILLE !

Mise en scène de Hervé Devolder avec Marie-Charlotte LECLAIRE ...

Annonce du prochain spectacle d'Hélène Delavault :

APOCALYPSE-CAFÉ UN THÉÂTRE-CABARET EUROPÉEN PARIS–BERLIN I ANNÉES 20

Hélène Delavault conception, jeu, chant

Romain Dayez jeu, chant

Cyrille Lehn jeu, piano

REPRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE Jeudi 16 mai 2019 I 20H30PARIS-BAL BLOMET

BAL BLOMET 33, rue Blomet 75015 Paris - M° Volontaires I Sèvres-Lecourbe