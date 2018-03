Michèle Arnaud (1/2)

Sa distinction naturelle et sa diction parfaite lui valurent de beaux succès, surtout au cabaret durant les années 50, et même au music-hall jusqu’au milieu des années 60.

L’excellence de son répertoire, choisi de façon très sûre chez nos meilleurs auteurs et compositeurs, n’a jamais sacrifié à la facilité.

Chanteuse intimiste, amoureuse des beaux textes et ne manquant jamais d’humour, elle était parfois qualifiée de « chanteuse intellectuelle » ; mais cette étiquette est fausse, car elle s’est toujours gardée d’aller vers les poètes hermétiques et les musiques laborieuses.

Parmi ses chansons favorites figure « La rue s’allume », écrite par l’homme de théâtre Louis Ducreux et mise en musique par André Popp.

Programme musical

La rue s’allume

(document INA, 1956)

(p : Louis Ducreux – m : André Popp)

L’île Saint-Louis

(document INA, 1955)

(p : Léo Ferré et Francis Claude - m : Léo Ferré)

La vie d’artiste

(document INA, 1952)

(p : Léo Ferré et Francis Claude - m : Léo Ferré)

La complainte des infidèles

(document INA, 1952)

(p : Carlo Rim – m : Georges Van Parys)

Notre amour

(document INA, 1953)

(p et m : Léo Ferré)

Sous le pont Mirabeau

(document INA, 1954)

(p : Guillaume Apollinaire – m : Jacques Lasry)

Les amours oubliées

(document INA, 1956)

(p : Jacques Larue – m : René Cloërec)

Ne crois pas (1956)

(p et m : Christian Guitreau)

La recette de l’amour fou (1958)

(p et m : Serge Gainsbourg)

Michèle Arnaud "Zon, zon, zon"