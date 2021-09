Mayol (1872-1941), la gloire du café-concert 1900 (4)

En octobre prochain, nous allons commémorer les 80 ans de la disparition de Félix Mayol, qui fut sans conteste la plus grande gloire du café-concert de la Belle Époque. A cette occasion, une série de manifestations sont organisées dans sa ville natale de Toulon.

Sa silhouette caractéristique (habit noir, muguet à la boutonnière, les cheveux relevé en toupet), sa diction, sa gestuelle, mais aussi sa générosité, ont laissé de lui un souvenir durable.

Au cours de cette série d’émissions, nous allons explorer son répertoire des plus variés, sa légende parfois complexe, et son art d’interprète qui lui a permis, à force de travail, de se hisser à la première place et d’être adoré du public.

Cette semaine, il est question du Clos Mayol, le théâtre de verdure qu’il a créé à Toulon, et de ses longues tournées d’adieux.

Programmation musicale

Dans mon pays (I want to be in Dixie)

Mayol, 1914

(p & m : Irving Berlin et Ted Snyder)

(adapté par Antonin Bossy)

Elle vendait des p’tits gâteaux

Mayol, 1920

(p : Jean Bertret et Vincent Scotto – m : Vincent Scotto)

Ah ! vive le soleil

Mayol, 1920

(p : Antonin Bossy fils – m : Félix Marafioti)

Les pescadous ouh ! ouh !

F. Sardou, 1935

(de l’opérette « Un de la Canebière »)

(p : René Sarvil - m : Vincent Scotto)

Ma première chanson

Mayol, 1919

(p : Mauricet – m : Colo-Bonnet)

Je suis petit

Boucot, 1933

(de l’opérette « Oh ! papa »)

(p : André Barde – m : Maurice Yvain)

Mon cœur

Mayol, 1932

(p : Albert Willemetz, Saint-Granier, Jean Le Seyeux – m : Henri Christiné)

Dans mon petit coin

Mayol, 1932

(p : Antonin Bossy fils – m : Félix Marafioti)

Sur la commode

Mayol à l’ABC, octobre 1938

(p : Rip et Albert Willemetz – m : Moïses Simons)

Lilas-blanc

Mayol, 1932

(p & m : Théodore Botrel)

Sauce mayolaise (extrait)

Mayol, 1932

A noter :

2021 Toulon célèbre Félix Mayol :

- Une exposition a lieu à la Galérie des musées de Toulon du 2 juillet au 16 octobre 2021 - Plusieurs événements (film documentaire, spectacle musical, concert hommage ...), notamment à venir en décembre, que vous trouverez ici- Ce dimanche 19 septembre 2021 à 17h : Récital de chansons de Mayol et lecture de poèmes de Jean Aicard – Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand (La Garde)

- le spectacle musical : "Mayol, le prince de la chanson"

Livret : Luc Benito. Direction musicale : Mathieu Becquerelle. Mise en scène : Olivier Desbordes.

Création : 6 novembre 2021 à 20h à l’Opéra de Toulon avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon

Une co-production Filmharmonia et Opéra de Toulon

Les succès de Mayol en disque :

Mayol Anthologie 1902 - 1932

Frémeaux et Associés

, © Frémeaux et Associés

Avis aux amateurs de musique et de chansons :

Il existe un lieu où l'on peut voir et entendre les chanteurs avec du matériel d'époque : le Phono Museum Paris. Situé au coeur du quartier des musiciens et des spectacles, 53 bd de Rochechouart, il propose au visiteurs d'explorer la grande aventure du son enregistré, de 1857 à nos jours. Il vous accueillera pour une visite guidée de ses incroyables collections !

Pour plus d'informations : www.phonomuseum.fr