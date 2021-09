Mayol (1872-1941), la gloire du café-concert 1900 (2)

En octobre prochain, nous allons célébrer les 80 ans de la disparition de Félix Mayol, qui fut sans conteste la plus grande gloire du café-concert de la Belle Epoque. A cette occasion, une série de manifestations sont organisées dans sa ville natale de Toulon.

Sa silhouette caractéristique (habit noir, muguet à la boutonnière, les cheveux relevé en toupet), sa diction, sa gestuelle, mais aussi sa générosité, ont laissé de lui un souvenir durable.

Au cours de cette série d’émissions, nous allons explorer son répertoire des plus variés, sa légende parfois complexe, et son art d’interprète qui lui a permis, à force de travail, de se hisser à la première place et d’être adoré du public.

Programmation musicale

Questions indiscrètes

Mayol, 1905

(p : Alexandre Trébitsch et Georges de Nola – m : Gaston Maquis)

Ah ! Voui !

Mayol, 1914

(p & m : Paul Marinier et Henri Christiné)

Les mains de femmes

Mayol, 1914

(p : Émile Herbel – m : Désiré Berniaux)

Le jouet

Mayol, 1914

(p : Charles-Albert Abadie – m : Gaston Gabaroche)

Schujette

Mayol, 1914

(p : Lucien Boyer – m : Albert Valsien)

La Mattchiche

Mayol, 1906

(p : Cadenas – m : Badia)

(Adapté par Paul Briollet et Léo Lelièvre,

arrangé par Charles Borel-Clerc)

L’amour au Chili

Mayol, 1914

(p : William Burtey et Louis Bousquet – m : Gustave Goublier)

A la cabane bambou

Mayol, 1932

(p : Paul Marinier – m : trad, arrangée par Paul Marinier)

Bou-dou-ba-da-bouh

Mayol, 1932

(p : Lucien Boyer – m : Albert Valsien)

A la Martinique

Mayol, 1932

(p & m : George M. Cohan)

(adapté et arrangé par Henri Christiné)

A noter :

2021 Toulon célèbre Félix Mayol :- Une exposition a lieu à la Galérie des musées de Toulon du 2 juillet au 16 octobre 2021- Plusieurs événements (film documentaire, spectacle musical, concert hommage ...), notamment à venir en décembre, que vous trouverez ici- Le 19 septembre 2021 çà 17h : Récital de chansons de Mayol et lecture de poèmes de Jean Aicard – Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand (La Garde)

Les succès de Mayol en disque :

Mayol Anthologie 1902 - 1932

Frémeaux et Associés

, © Frémeaux et Associés