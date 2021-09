Mayol (1872-1941), la gloire du café-concert 1900 (1/2)

En octobre prochain, nous allons célébrer les 80 ans de la disparition de Félix Mayol, qui fut sans conteste la plus grande gloire du café-concert de la Belle Epoque. A cette occasion, une série de manifestations sont organisées dans sa ville natale de Toulon.

Sa silhouette caractéristique (habit noir, muguet à la boutonnière, les cheveux relevé en toupet), sa diction, sa gestuelle, mais aussi sa générosité, ont laissé de lui un souvenir durable.

Au cours de cette série d’émissions, nous allons explorer son répertoire des plus variés, sa légende parfois complexe, et son art d’interprète qui lui a permis, à force de travail, de se hisser à la première place et d’être adoré du public.

Programmation musicale

Moi j’aime le music-hall

Trenet, Olympia 1955

(p & m : Charles Trenet)

Je ressemble à Mayol Mayol, 1932

(p : Roger Myra et Géo Koger – m : Vincent Scotto)

Le rondeau du café-concert Mayol, 1919

(p : Pierre Chapelle – m : Paul Fauchey)

La paimpolaise Mayol, 1907

(p : Théodore Botrel – m : Eugène Feautrier)

Le printemps chante

Mayol, 1905

(p : Paul Marinier – m : Paul Marinier et Eugène Poncin)

Viens poupoule

Mayol, 1903

(p & m : Adolph Spahn)

(adapté par Alexandre Trébitsch et Henri Christiné)

La polka des trottins

Mayol, 1907

(p : Alexandre Trébitsch - m : Henri Christiné)

Amours de trottins

Mayol, 1904

(p : Eugène Joullot et Henri Darsay – m : Charles Borel-Clerc)

Ah ! le joli jeu

Mayol, 1907

(p : Eugène Christien et Armand Foucher – m : Henri Christiné)