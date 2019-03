Maurice Chevalier (4/4)

Plus de soixante années, au cours desquelles il est apparu sur les écrans et les scènes de très nombreux pays.

Au fil des émissions, nous allons donc dresser un panorama de ses chansons de films, en français comme en anglais, de 1929 à 70.

Programmation musicale

Ma pomme

Maurice Chevalier

Document INA, 1949

Du film « Ma pomme »

(p : Georges Fronsac et Lucien Rigot – m : Charles Borel-Clerc)

Nouvelles paroles de Maurice Chevalier

Clodo sérénade

Maurice Chevalier, 1950

Du film « Ma pomme »

(p : Maurice Chevalier et Maurice Vandair - m : Fred Freed)

Demain j’ai vingt ans

Maurice Chevalier et Louis Velle, 1954

BO du film « J’avais sept filles »

(p : Jean Boyer – m : Fred Freed)

Qu’est-ce qui r’vient

Maurice Chevalier à l’Alhambra, 1956

(p : Eddy Marnay - m : Mireille)

Rock’n’roll

Maurice Chevalier avec l’orchestre de Michel Legrand, à l’Alhambra, 1956

(p : Maurice Chevalier - m : Michel Legrand)

Fascination

Nat King Cole, 1957

(p : Maurice de Féraudy – m : Fermo Dante Marchetti)

(adapté par Dick Manning)

Mon Dieu, quel plaisir de vieillir

Maurice Chevalier, 1957

BO du film « Gigi »

(p : Alan Jay Lerner – m : Frederick Loewe)

(adapté par Boris Vian)

Thanks heaven for little girls

Maurice Chevalier, 1957

BO du film « Gigi »

(p : Alan Jay Lerner – m : Frederick Loewe)