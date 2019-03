Maurice Chevalier (2/4)

Au fil des émissions, Tour de Chant dresse un panorama des chansons de films de Maurice Chevalier, en français comme en anglais, de 1929 à 1970.

Programmation musicale

Oh ! cette Mitzi

Maurice Chevalier, 1931

Du film « Une heure près de toi »

(p : Leo Robin – m : Oscar Straus)

(adapté par André Hornez)

Mimi

Maurice Chevalier, 1932

Du film : « Love me tonight »

(p : André Hornez - m : Richard Rodgers)

I’mgoing to Maxim

Maurice Chevalier et Jeanette MacDonald, 1934

Du film « The merry widow »

(p : Victor Léon et Leo Stein – m : Franz Lehár)

Chapeau de paille

Maurice Chevalier et Sim Viva, 1935

Du film « L’homme des Folies-Bergère »

(p : Jack Meskill – m : Jack Stern)

(adapté par André Hornez)

Quand un vicomte

Maurice Chevalier, 1935

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Le bon système

Maurice Chevalier, 1936

Du film « Le vagabond bien-aimé »

(p : Albert Willemetz et Jean de Letraz - m : Werner-Richard Heymann)

Ma pomme

Maurice Chevalier, 1936

Du film « L’homme du jour »

(p : Georges Fronsac et Lucien Rigot – m : Charles Borel-Clerc)



Bloc-Notes

Marcel Amont participera très prochainement à l’émission Tour de Chant pour fêter ses 90 ans.