Maurice Chevalier (1/3)

Plus de soixante années, au cours desquelles il est apparu sur les écrans et les scènes de très nombreux pays.

Au fil des émissions, nous allons donc dresser un panorama de ses chansons de films, en français comme en anglais, de 1929 à 1970.

Programmation musicale

Livin’ in the sunlight, lovin’ in the moonlight

Maurice Chevalier, 1930

Du film : « The big pond »

(p & m : Al. Lewis - m : Al. Sherman)

‘S wonderful

Maurice Chevalier, 1928

(p : Ira Gershwin – m : George Gershwin)

Valentine

Maurice Chevalier, avec présentation en anglais, 1929

(p : Albert Willemetz – m : Henri Christiné)

Louise

Maurice Chevalier, 1929

Du film « Innocents of Paris »

(p : Leo Robin – m : Richard A. Whiting)

My love parade

Maurice Chevalier et Jeanette MacDonald, 1929

Du film « Love Parade »

(p : Clifford Grey - m : Victor Schertzinger)

Paris, je t’aime d’amour

Maurice Chevalier, 1930

Du film « Parade d’amour »

(p : Clifford Grey – m : Victor Schertzinger)

(adapté par Battaille-Henri)

Nouveau bonheur

Maurice Chevalier, 1930

Du film « La grande mare »

(p : Irving Kahal – m : Sammy Fain et Pierre Norman)

(adapté par Battaille-Henri)

One hour with you

Maurice Chevalier et Jeanette MacDonald, 1931

Du film « One hour with you »

(p : Leo Robin – m : Richard A. Whiting)