Marcel Amont (1/2)

C’était dans les années 50, de Bordeaux à Paris, des cabarets à la radio et aux music-halls.

Il fallait alors des années pour se faire connaître, gravir les échelons et forger son métier à l’ombre des vedettes. Avec persévérance, il a fini par s’imposer comme l’un des meilleurs hommes de scène de sa génération, capable de faire de chanson un véritable sketch.

Programme musical

Par dessus l’épaule

Marcel Amont, 2018

(p & m : Antoine Barrau dit Igit)

Tout doux, tout doucement (Come softly to me)

Marcel Amont, 1959

Barbara Ellis – Gary Troxel – Christopher Matzen

(adapté par Frank Gérald et Pierre Delanoë)

Moi, le clown

Marcel Amont, 1966

(p : Jacques Mareuil – m : Charles Aznavour)

Le grand café

Marcel Amont, 1958

(p & m : Charles Trenet)

Battling Joe

Yves Montand, 1946

(p : Jean Guigo – m : Louis Gasté)

Escamillo

Marcel Amont, 1956

(p : Georges Coulonges – m : Christian Roi)

Le menuet de la reine

Marcel Amont

Document INA, 1952

(p & m : Marc Fontenoy)

Chanson d’avril

Marcel Amont au cabaret « La villa d’Este »

Document INA, 1955

(p & m : Marc Fontenoy)

