Line Renaud (3)

Mais sa longue carrière a d’abord été celle d’une chanteuse et d’une meneuse de revues. C’est précisément cet aspect de son parcours que nous allons explorer. Cette série d’émissions est ponctuée de disques rares et d’archives savoureuses issues des trésors de l’INA.De ses débuts à Paris en 1945 à son Olympia en 2011, il y a eu des centaines de chansons, de nombreux enregistrements dans plusieurs langues, des revues au Casino de Paris, à Las Vegas et des tournées internationales.

Programme musical

Je ne sais pas (1969)

(p & m : Louis Gasté)

Poussière dans le cœur (1969)

(Bob Crewe – Robert Gaudio, arrgt David Whitaker)

(adapté par Michel Rivgauche)

Laisse pas ton cœur au parking (1970)

(p : Michel Rivgauche – m : Louis Gasté, arrgt Bob Rosario)

Hallelujah ! (1972)

(p : Colette Rivat – m : Louis Gasté, arrgt Jean Claudric)

Bye bye (1972)

(p : Serge Lama – m : Louis Gasté, arrgt Jean-Claude Vannier)

Medley USA

(concert « Las Vegas show », 1974) :

- New York, New York

(Fred Ebb – John Kander)

- California here I come

(Bud G. De Sylva – Al Jolson – Joseph Mayer)

- I left my heart in San Francisco

(Douglas Cross - George Cory)

- Chicago

(Fred Fisher)

C’est ça la revue

(document INA, 1976)

(p : Charles Level et Babysee – m : Louis Gasté, arrgt Mario Bua)

Copacabana (at the Copa) (1978)

(p : Bruce Sussman et Jack Feldman – m : Barry Manilow)

(adapté par Babysee)

Loulou (1983)

(p & m : Didier Barbelivien)

Pour toi

(document INA, 1989)

(p : Albert Simonin et Marie-Hélène Bourquin – m : Louis Gasté)

Mes amis sont mes amours (2010)

(p : Didier Golemanas – m : Alain Chamfort)

La mémoire dévêtue (2010)

(p : Jean-Loup Dabadie – m : Julien Clerc)

Ma cabane au Canada

(à l’Olympia, 2011)

(p : Mireille Brocey – m : Louis Gasté