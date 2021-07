Line... ma grande folie ! (2/2)

Par sa présence régulière sur de nombreux plans, artistiques et sociétaux, Line Renaud fait indiscutablement partie de la vie des Français depuis de nombreuses décennies. Pour célébrer son anniversaire, « Tour de chant » vous offre un moment précieux de confidences avec cette grande Dame.

Celle qui fut tour à tour chanteuse, meneuse de revue et désormais comédienne.

Mais la chanteuse reste bien présente dans ses souvenirs.

Il y a quelques mois, Warner a sorti un triple CD de 60 chansons intitulé « Ma sélection », dont Line a entièrement composé le programme, choisissant les titres, les versions et même l’ordre, qu’elle a conçu comme un tour de chant. Cet album constitue donc un magnifique florilège de sa carrière de chanteuse, puisé parmi les quelques 500 titres que compte sa discographie

Programme musical

Sous le ciel de Paris

Line Renaud, 1956

(p : Jean Dréjac - m : Hubert Giraud)

Le soir

Line Renaud, 1969

(p : Géo Koger - m : Louis Gasté)

Ma petite folie (My truly truly fair)

Line Renaud, 1952

(p & m : Bob Merrill)

Adapté par Jacques Plante

Le chien dans la vitrine (That doggie in the window)

Line Renaud, 1953

(p & m : Bob Merrill)

Adapté par Louis Gasté

Majorca, isle of love (Le bal aux Baléares)

Petula Clark, 1954

(p : Géo Bonnet – m : Louis Gasté)

Adapté par Johnny Lehmann

Heut’ singen die Guitarren (Komm zurück Maria-Maddalen)

(Le bal aux Baléares)

Hula Hawaiian Quartett, 1955

(p : Géo Bonnet – m : Louis Gasté)

Adapté par Kurt Feltz

Le bal aux Baléares

Line Renaud, 1953

(p : Géo Bonnet – m : Louis Gasté)

Mon bonheur

Line Renaud, 1954

(p : Géo Koger – m : Louis Gasté)

Je veux

Line Renaud

Enregistré en public au Waldorf Astoria de New York, 1955

(p : Géo Koger - m : Louis Gasté)

Merci beaucoup

Line Renaud, 1972

(p : Eddy Marnay – m : Louis Gasté)

Loulou

Line Renaud, 1983

(p & m : Didier Barbelivien)

J’en veux encore

Line Renaud, 2010

(p : Michel Mallory – m : Laurent Foulon