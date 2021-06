Line... ma grande folie ! (1/2)

Par sa présence régulière sur de nombreux plans, artistiques et sociétaux, Line Renaud fait indiscutablement partie de la vie des Français depuis de nombreuses décennies. A la veille de son anniversaire, « Tour de chant » vous offre un moment précieux de confidences avec cette grande Dame.

Celle qui fut tour à tour chanteuse, meneuse de revue et désormais comédienne.

Mais la chanteuse reste bien présente dans ses souvenirs.

Il y a quelques mois, Warner a sorti un triple CD de 60 chansons intitulé « Ma sélection », dont Line a entièrement composé le programme, choisissant les titres, les versions et même l’ordre, qu’elle a conçu comme un tour de chant. Cet album constitue donc un magnifique florilège de sa carrière de chanteuse, puisé parmi les quelques 500 titres que compte sa discographie

, © Warner

Bonsoir mes souvenirs

Line Renaud, 1963

(p : Guy Kelly – m : Louis Gasté)

Sainte Madeleine

Léo Marjane) 1943

Du film « Feu Nicolas »

(p : Jean Féline - m : Louis Gasté)

Le rythme américain

Josette Daydé, 1945

(p & m : Louis Gasté)

Ce n’était pas original

Jacqueline François, 1945

(p : Françoise Giroud - m : Louis Gasté)

Si j’avais la chance

Line Renaud, 1947

(p : Henri Kubnick – m : Louis Gasté)

Si petite

Lucienne Boyer, 1932

(p : Pierre Bayle – m : Gaston Claret)

Ma cabane au Canada

Line Renaud, 1948

(p : Mireille Brocey – m : Louis Gasté)

Confession (Confessin’)

Line Renaud, 1952

(p : A. J. Neiburg – m : Doc Daugherty et Ellis Reynolds)

(adapté par Louis Gasté)

Again

Line Renaud

Document extrait de l’émission « This is Paris », 1949

(p & m : inconnu)

Night and Day

Orchestre Paul Baron, avec Django Reinhardt à la guitare

Document extrait de l’émission « This is Paris », 1949

(m : Cole Porter)