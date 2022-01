Les inédits de Jeanne Moreau (3/3)

L’intégrale des enregistrements de Jeanne Moreau, récemment sortie chez Universal, en partenariat avec France Musique, est un événement qui réjouira les admirateurs de l’actrice – ils sont nombreux – et plus généralement tous les amateurs de chanson.

Dans cette troisième émission, nous évoquons deux albums importants de 1968 et 70, qui, à défaut de s’être bien vendus, ont marqué par leur singularité et leur qualité artistique : « Les chansons de Clarisse » et « Jeanne chante Jeanne ».

À lire aussi AUDIO 30 min émission Tour de chant Les inédits de Jeanne Moreau (2/3)

Je suis vous tous qui m’écoutez

Jeanne Moreau 1968

(p : Elsa Triolet et E. Guillevic – m : Philippe-Gérard)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

On chante ce qu’on peut

Jeanne Moreau 1968

Version de travail avec Philippe-Gérard au piano

(p : Elsa Triolet et Eugène Guillevic – m : Philippe-Gérard)

Au verso de ce monde

Jeanne Moreau 1968

Version de travail avec Philippe-Gérard au piano

(p : Elsa Triolet et Eugène Guillevic – m : Philippe-Gérard)

Aimer

Jeanne Moreau

Document INA, 1968

(p : Elsa Triolet et Eugène Guillevic – m : Philippe-Gérard)

La folle complainte

Jeanne Moreau

Document INA, 1969

(p & m : Charles Trenet)

La célébrité, la publicité

Jeanne Moreau

Document INA, 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Jacques Datin)

Alexandre

Jeanne Moreau

Titre inédit, 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Jacques Datin)

On dit que je ne suis pas sage

Jeanne Moreau 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Antoine Duhamel)

L’enfant que j’étais

Jeanne Moreau

Document INA, 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Jacques Datin)