Les inédits de Jeanne Moreau (2/3)

L’intégrale des enregistrements de Jeanne Moreau, récemment sortie chez Universal, en partenariat avec France Musique, est un événement qui réjouira les admirateurs de l’actrice – ils sont nombreux – et plus généralement tous les amateurs de chanson.

Dans cette deuxième émission, nous allons évoquer ses chansons de films, au long des années 60 et 70, avec des versions rares ou inédites.

Programmation musicale

Embrasse-moi

Jeanne Moreau, 1963

Bande sonore du film « Peau de banane »

(p & m : Serge Rezvani)

Où vas-tu Mathilde ?

Jeanne Moreau, 1966

(p & m : Serge Rezvani)

Jo le rouge

Jeanne Moreau, 1967

Du film « Le marin de Gibraltar »

(Document de travail)

(p & m : Serge Rezvani)

Ah ! les p'tites femmes de Paris

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, 1965

Du film « Viva Maria »

(document de travail avec Georges Delerue au piano)

(p : Louis Malle et Jean-Claude Carrière – m : Georges Delerue)

Paris, Paris, Paris

Ah ! les p’tites femmes de Paris

Maria, Maria

Du film « Viva Maria », 1965

(versions alternatives inédites, chant Jeanne Moreau seule)

(p : Louis Malle et Jean-Claude Carrière – m : Georges Delerue)

Quand l’amour meurt

Jeanne Moreau, 1970

Bande sonore du téléfilm « Le petit théâtre de Jean Renoir »

(p : Georges Millandy – m : Octave Crémieux)

Ballade de l'humeur vagabonde

Jeanne Moreau, 1971

Bande sonore du film « L’humeur vagabonde »

(p : Edouard Luntz – m : Eric Demarsan)

Joanna Francesa

Jeanne Moreau, 1973

Bande sonore du film « Jeanne la Française »

(p & m : Chico Buarque de Hollanda)

Je m’ennuie la nuit sans toi

Jeanne Moreau, 1975

Bande sonore du film « Le jardin qui bascule »

(p : Jeanne Moreau – m : Guy Boyer)

India song

Jeanne Moreau, 1975

Chanson inspirée par le film « India Song »

(p : Marguerite Duras – m : Carlos d’Alessio)

You have the choice

Jeanne Moreau, 1976

Chanson du film « Le dernier nabab »

(document de travail)

(p : Harold Pinter – m : Maurice Jarre)

Men are at peace

Jeanne Moreau, 1982

Bande sonore du film « Querelle »

(p : Oscar Wilde - m : Peer Raben et David Ambach)

Coffret Jeanne Moreau

"Je suis vous tous qui m'écoutez"

Intégrale - 10 CD & 2 DVD d'archives TV inédites

, © Universal