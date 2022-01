Les inédits de Jeanne Moreau (1/3)

L’intégrale des enregistrements de Jeanne Moreau, récemment sortie chez Universal, en partenariat avec France Musique, est un événement qui réjouira tous les admirateurs de l’actrice – ils sont nombreux – et plus généralement tous les amateurs de chanson.

Plusieurs compilations, notamment celles éditées depuis trente ans par les Productions Jacques Canetti, ont permis de disposer sur CD des titres sortis à l’origine en disques vinyles, 33 ou 45 tours. Mais il en restait beaucoup à redécouvrir.

De plus, l’exploration des archives d’Universal, et des archives personnelles que Jeanne Moreau conservait chez elle, ont permis de mettre au jour des titres ou des versions non retenues lors des publications d’origine. Aujourd’hui restaurés, ces bandes ou disques acétates nous livrent leurs trésors qui viennent s’ajouter aux titres déjà connus.

Programmation musicale

Il n’y a pas d’amour heureux

Jeanne Moreau

Document INA, 1957

(p : Louis Aragon – m : Georges Brassens)

Le tourbillon

Jeanne Moreau, 1963

(version de travail avec Ward Swingle au piano)

Le tourbillon

Jeanne Moreau, 1963

(version studio avec orchestre direction François Rauber)

(p & m : Serge Rezvani)

Paris tu m’rends dingue

Jeanne Moreau

Titre inédit, 1963

(version de travail avec Ward Swingle au piano)

(p & m : Serge Rezvani)

La vie de cocagne (extrait)

Jeanne Moreau, 1963

(répétition avec Ward Swingle au piano)

(p & m : Serge Rezvani)

J’ai la mémoire qui flanche

Jeanne Moreau, 1963

(répétition avec Ward Swingle au piano)

(p & m : Serge Rezvani)

Ni trop tôt, ni trop tard

Jeanne Moreau, 1963

(version alternative avec orchestre direction François Rauber)

(p & m : Serge Rezvani)

Adieu ma vie

Jeanne Moreau, 1966

(répétition avec Elek Bacsik à la guitare)

, © Universal

Tout morose

Jeanne Moreau, 1966

(répétition avec Elek Bacsik à la guitare et Michel Gaudry à la contrebasse)

Je ne suis fille de personne

Jeanne Moreau

Titre inédit, 1966

(avec Elek Bacsik à la guitare et Michel Gaudry à la contrebasse)

(p & m : Serge Rezvani)

Coffret Jeanne Moreau

"Je suis vous tous qui m'écoutez"

Intégrale - 10 CD & 2 DVD d'archives TV inédites

, © Universal