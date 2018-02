Les débuts de Serge Lama (1964-1968) (1/2)

Des cabarets rive gauche aux music-halls, il a connu une ascension rapide, malgré son terrible accident survenu en 1965, un an et demi après ses débuts sur scène.

Très populaire depuis la fin des années 60, il a réussi à s’imposer dans le monde du show-business grâce à une force de conviction peu commune.

« Tour de chant » va s’attacher cette semaine et la suivante à retracer les dix premières années de son parcours exemplaire, grâce notamment aux archives méconnues de l’INA. Les débuts d’un artiste sont en effet le moment crucial où se joue généralement toute la suite. Ils permettent de mieux cerner la personnalité et d’éclairer les raisons d’un succès. Surtout lorsque certaines de ses chansons sont autobiographiques.

Programme musical

Bordeaux (2017)

(p : Serge Lama – m : Pascal Obispo)

Y a pas à dire (1966)

(p : Serge Lama – m : Emil Stern)

Si le vent nous pousse

(au cabaret de l’Ecluse, document INA 1964)

(p : Serge Lama – m : Emil Stern)

Chanson pour Margot

par Serge Lama

(document INA 1964)

(p : Jean Dréjac – m : Emil Stern)

En ce temps-là

par Renée Lebas

(document INA 1964)

(p : Serge Lama – m : Jackie Bayard)

A quinze ans

(document INA 1964)

(p : Serge Lama – m : Serge Lama et Jackie Bayard)

Sans toi (1966)

(p : Serge Lama – m : Yves Gilbert)

Les ballons rouges (1967)

(p : Serge Lama – m : Yves Gilbert)

D’aventure en aventure (1968)

(p : Serge Lama – m : Yves Gilbert)