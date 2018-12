Les débuts de Jacques Brel (2/2)

Il faisait du tour de chant un véritable marathon et habitait ses personnages avec un formidable pouvoir d'évocation visuelle. Son écriture, directe et caustique, brosse des tableaux de genre, une vaste satire sociale au service de quelques thèmes privilégiés comme l'amitié et la mort. Au cours de ces deux émissions, nous allons découvrir un Jacques Brel peu connu, celui des années de jeunesse.

Programmation musicale

La Bastille (1955)

Il nous faut regarder

Chez Gilles 1956/02

Saint-Pierre

INA 1956/09

L’air de la bêtise (1957)

Quand on n’a que l’amour

Trois Baudets 1957

Sur la place

Duo avec Simone Langlois (1957)

Au printemps

INA 1958

Je ne sais pas (1958)

Les Flamandes

Olympia 1961

