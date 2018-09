Les débuts de Jacques Brel (1/2)

Il faisait du tour de chant un véritable marathon et habitait ses personnages avec un formidable pouvoir d'évocation visuelle. Son écriture, directe et caustique, brosse des tableaux de genre, une vaste satire sociale au service de quelques thèmes privilégiés comme l'amitié et la mort. Au cours de ces deux émissions, nous allons découvrir un Jacques Brel peu connu, celui des années de jeunesse.

Programmation musicale

Mon enfance

A l’Olympia, 1966

(p & m : Jacques Brel)

Les gens

Maquette radio, 1953

(p & m : Jacques Brel)

Il y a

(1953)

(p : Jacques Brel - m : Jacques Brel et Lou Logist)

La foire

Maquette radio, 1953

(p : Jacques Brel - m : Jacques Brel et Lou Logist)

Grand Jacques (C’est trop facile)

Au cabaret « Chez Geneviève »

Document INA, 1954

(p & m : Jacques Brel)

Il peut pleuvoir

(1954)

(p : Jacques Brel - m : Jacques Brel et Glen Powell)

Ça va (le diable)

Juliette Gréco, 1954

(p & m : Jacques Brel)

S’il te faut

(1955)

(p & m : Jacques Brel)

Mais si tu revenais

Au cabaret L’Echelle de Jacob

Document INA, 1955

(p & m : Jacques Brel)