Les débuts de Charles Aznavour (4/4)

Après avoir mis un terme en 1950 à sa première carrière de duettiste avec Pierre Roche, Charles Aznavour se lance dans un parcours solo, en bénéficiant de son amitié avec Edith Piaf, dont il reste très proche durant plusieurs années. C’est d’abord comme auteur de chanson, davantage que comme interprète, qu’il construit sa réputation.

Au moment où il enregistre son premier disque 78 tours chez Ducretet-Thomson, en décembre 1951, Aznavour commence à se produire sur scène, mais n'est guère soutenu. Jusqu’en 1953 et même au-delà, les critiques parisiens auront la plume très dure, à propos de son physique et surtout de sa voix, hors des normes de la chanson populaire d’alors.

Porté par le succès de ses chansons adoptées par de multiples interprètes prestigieux, il finira pourtant par se faire accepter comme chanteur et remportera son premier vrai succès à l’Olympia en juin 1955.

Programme musical

Intoxiqué

Charles Aznavour, 1952

(paroles : Charles Aznavour - musique : Gaby Wagenheim)

Le noyé assassiné

Philippe Clay, 1953

(p : Charles Aznavour – m : Florence Véran)

Et bailler... et dormir

Eddie Constantine, 1953

(p : Charles Aznavour – m : Jeff Davis)

Viens au creux de mon épaule

Patachou, 1954

(p & m : Charles Aznavour)

Je veux te dire adieu

par Gilbert Bécaud, puis Charles Aznavour, 1954

(p : Charles Aznavour – m : Gilbert Bécaud)

Sur ma vie

Anny Gould, 1955

(p & m : Charles Aznavour)

Sa jeunesse

Réda Caire, au Théâtre du Gymnase de Marseille, 1962

(p & m : Charles Aznavour)

Pour aller plus loin, de nombreux ouvrages retracent le parcours et l’œuvre de Charles Aznavour, y compris les livres de souvenirs du chanteur.

Nous recommandons en particulier la biographie de Daniel Pantchenko et Marc Robine « Charles Aznavour ou le destin apprivoisé » parue en 2006 chez Fayard. »

, © Editions Fayard

Nous vous recommandons également le CD "Charles Aznavour et ses premiers interprètes" chez Frémeaux et associés.