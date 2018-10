Les débuts de Charles Aznavour (3/4)

Il travaille successivement avec Florence Véran, Gaby Wagenheim, Gilbert Bécaud.

Il tente également sa chance comme interprète, mais son physique et sa voix déconcertent le public et les critiques, de sorte qu’il mettra de longues années à s’imposer dans le paysage de la chanson.

Programme musical

Jézébel

par Edith Piaf, 1951

(p & m : Wayne Shanklin)

Adapté par Charles Aznavour

Je hais les dimanches

par Juliette Gréco

Document INA, 1951

(p : Charles Aznavour – m : Florence Véran)

Plus bleu

Charles Aznavour en duo virtuel avec Edith Piaf, 1997

(p & m : Charles Aznavour)

Poker

Charles Aznavour, 1951

(p : Charles Aznavour – m : Charles Aznavour et Pierre Roche)

Si j’avais un piano

par Charles Aznavour, 1953

(p : Charles Aznavour – m : Gaby Wagenheim)

Viens

par Gilbert Bécaud, 1953

(p : Charles Aznavour – m : Gilbert Bécaud)

Mé qué mé qué

par Dario Moreno, 1953

(p : Charles Aznavour – m : Gilbert Bécaud)

Couchés dans le foin

par Charles Aznavour, 1953

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

Pour aller plus loin, de nombreux ouvrages retracent le parcours et l’œuvre de Charles Aznavour, y compris les livres de souvenirs du chanteur.

Nous recommandons en particulier la biographie de Daniel Pantchenko et Marc Robine « Charles Aznavour ou le destin apprivoisé » parue en 2006 chez Fayard. »

, © Editions Fayard

Bloc-notes

Les concours de chant télévisés comme « The Voice » ne datent pas d’hier, car ils s’inscrivent dans la tradition des radio-crochets nés au début des années 1930.

Ils donnent parfois leur chance à des artistes déjà dotés d’un sérieux bagage. Tel est le cas du comédien chanteur Frédéric Longbois, premier prix au conservatoire de Paris, qui est arrivé jusqu’en demi-finale de la saison 7.

Outre sa technique vocale qui lui vaut de chanter depuis de longues années dans des films, des comédies musicales, à l’Opéra de Lausanne, il est interprète de chansons du répertoire, mais aussi auteur-compositeur de talent, à la personnalité hors norme, à la fois attachante et haute en couleurs.

Il sort le 2 novembre un album mêlant reprises et chansons inédites, qu’il interprétera au cabaret « La nouvelle Eve », à Paris, les 30 et 31 octobre.

Plus d’informations sur KIMAIMEMESUIVE.FR