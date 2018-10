Les débuts de Charles Aznavour (2/3)

Cette semaine, nous continuons d’explorer le début de carrière de Charles Aznavour, à l’époque où il était duettiste avec Pierre Roche jusqu’en 1950. Une période de son parcours aujourd’hui méconnue, qui lui a pourtant permis de forger son métier d’auteur et d’interprète, avant de gagner le succès au cours des années 50 et la gloire internationale au cours des années 60.

Programme musical

Boule de gomme

par Roche et Aznavour

Document RTS, 1947

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Un homme comme les autres

par Edith Piaf

Document INA, 1949

(p : Edith Piaf – m : Pierre Roche)

Tant de monnaie

par Roche et Aznavour, 1948

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Je suis amoureux

par Roche et Aznavour, 1948

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Du pep

par Jean Rafa, 1950

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

En revenant de Québec

par Roche et Aznavour, 1949

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Il pleut

par Roche et Aznavour, 1949

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

C’est un gars

par Lucienne Delyle, 1949

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Bal du faubourg

par Charles Aznavour

Document INA, 1957

(p : Charles Aznavour – m : Pierre Roche)

Pour aller plus loin, de nombreux ouvrages retracent le parcours et l’œuvre de Charles Aznavour, y compris les livres de souvenirs du chanteur.

Nous recommandons en particulier la biographie de Daniel Pantchenko et Marc Robine « Charles Aznavour ou le destin apprivoisé » parue en 2006 chez Fayard. »

, © Editions Fayard

Bloc-notes

Jacques Debronckart était un auteur-compositeur de la qualité d’un Jacques Brel, mais il n’a pas connu l’audience qu’il méritait. Disparu il y a 35 ans, il a eu de son vivant de grandes interprètes de la chanson à texte : Cora Vaucaire, Isabelle Aubret, Simone Langlois, Marie-Thérèse Orain, et il a enregistré lui-même plusieurs albums.

Grâce au travail des éditions Camino Verde, les chansons inédites de Jacques Debronckart sont aujourd’hui disponibles, interprétées par Marie-Thérèse Orain (partitions et CD), puis Rémo Gary (CD de douze titres).

En attendant l’hommage que « Tour de chant » rendra à Jacques Debronckart en 2019, vous pouvez aller voir le spectacle présenté au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine les 27 et 28 octobre prochains.

Tous les renseignements sur le site :

www.caminoverde.com