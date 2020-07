Les débuts de Charles Aznavour (1/4)

La disparition de Charles Aznavour a été relayée dans le monde entier et l’hommage national qui lui a été rendu le 5 octobre 2018 aux Invalides a mis en avant son attachement à la langue française, cette forme de patrie qu’il a faite sienne et magnifiquement représentée au-delà nos frontières.

Mais on a moins souligné qu’il était l’un des derniers témoins directs de tout un pan de l’histoire de la chanson française du 20e siècle. Plongé dès son enfance dans le monde du spectacle, il a connu l’âge d’or du music-hall des années 30 et 40, il a vu un grand nombre de chanteurs mythiques, qu’il a admirés et dont il s’est nourri (Maurice Chevalier, Charles Trenet).C’est d’abord en duo avec Pierre Roche que Charles Aznavour a fait son apprentissage de chanteur durant les années 40. Puis il s’est fait connaître comme auteur de chansons, avant de gagner le succès comme interprète au milieu des années 50.

Première diffusion le 14 octobre 2018

Pour retrouver la programmation musicale cliquez ici