Les débuts de Barbara en Belgique (2/2) : (1956-1962)

Elle retrouve sans tarder un engagement de deux mois au cabaret de l’Ecluse. Puis durant l’année 1956, elle se produit dans différents cabarets parisiens : la Rose rouge, le Port du salut, les Trois baudets. L’année suivante, elle s’installe pour de longs mois Chez Moineau, un petit cabaret situé près de Saint-Michel, qui devient son quartier. Son public est encore modeste, mais attentif. Fin 1957, Barbara est de retour à l’Ecluse, non loin de Chez Moineau, pour un séjour nettement plus long qui lui apportera davantage de reconnaissance. Elle gravit les échelons du programme et finit par devenir la vedette de la soirée, ce qui lui vaudra le surnom de « chanteuse de minuit ».

Pendant ce temps, elle commence à introduire dans son tour de chant quelques textes de sa main. Discrètement et doutant beaucoup de leur qualité. Elle essaie de les confier à différents interprètes ; mais Cora Vaucaire, qu’elle croise souvent au cabaret, lui déclare : « C’est toi qui dois chanter tes chansons ! ». Après le succès de « Dis quand reviendras-tu ? », créée en 1962, l’envol de Barbara se produira fin 1963, lorsqu’elle se produira au théâtre des Capucines où elle créera la chanson « Nantes ». L’album qu’elle enregistrera en 1964 chez Philips, entièrement écrit par elle, marquera sa véritable naissance artistique auprès du grand public. Et ce sera l’époque de son premier passage en vedette à Bobino.

Programme musical

Barbara chante :

Méfie-toi

Barbara à l’Ecluse, document INA 01/1956

(p et m : Georges Renoi)

Les amis de Monsieur

Barbara à l’Ecluse, document INA 1958

(p : Eugène Héros et Cellarius - m : Harry Fragson et Lucien Del)

La belle amour

Barbara 1959

(p : Jean Poissonnier - m : Barbara)

Il nous faut regarder

Barbara 1959

(p et m : Jacques Brel)

La marche nuptiale

Barbara à la radio, document INA 12/1960

(p et m : Georges Brassens)

De Shanghai à Bangkok

Barbara à Bobino, document INA 02/1961

(p et m : Georges Moustaki)

Le temps du lilas

Barbara à la radio, document INA 04/1962

(p et m : Barbara)

Dis, quand reviendras-tu ?

Barbara à la radio, document INA 04/1962

(p et m : Barbara)

