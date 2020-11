Les chansons de Pierre Mac Orlan (2/4)

Pour célébrer les cinquante ans de la disparition de Pierre Mac Orlan, « Tour de chant » poursuit l’exploration des chansons qu’il a écrites, au nombre d’une soixantaine, inspirées par le pittoresque humain.

Cette semaine, il est question de la mémoire des villes qu’il a fréquentées durant sa jeunesse, en particulier les faubourgs et les ports, dont l’atmosphère a nourri ses romans et plus tard ses chansons.

Programme musical

Rue Saint-Jacques

Germaine Montero, 1955

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

Anguli de Chiaia

Germaine Montero

Extrait de « La chanson de mes villes : Naples »

Document INA, 1951

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La chanson de Margaret

Germaine Montero

Extrait de « La chanson de mes villes : Le Havre »

Document INA, 1951

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La chanson de Margaret

Germaine Montero

Bande sonore film « Monsieur Ripois », 1954

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La chanson de Margaret

Marie Dubas

Document INA 1955

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La chanson de Margaret

Barbara à l’Olympia, 1968

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La fille de Londres

Germaine Montero

Extrait de « La chanson de mes villes : Londres »

Document INA, 1951

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La fille de Londres

Germaine Montero, 1952

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)