Les chansons de Pierre Mac Orlan (1/4)

Disparu il y a 50 ans, en juin 1970, à l’âge de 88 ans, l’écrivain Pierre Mac Orlan a connu durant l’entre-deux-guerres une importante activité de romancier, abordant différents styles : contes humoristiques, romans d’aventure, récits fantastiques, ainsi que des reportages et des poèmes.

Après la guerre, il a entamé une nouvelle activité de producteur radio et de parolier. La chanson est alors devenue une sorte de conclusion à sa carrière littéraire. En l’espace de 20 ans, il a livré une soixantaine de textes de chansons d’humeur nostalgique, marquées par l’univers militaire, et surtout par celui des villes et des ports qui le fascinait.

Une grande partie des archives de Pierre Mac Orlan est conservée au Musée départemental de Seine-et-Marne, à Saint-Cyr-sur-Morin, où se trouve également sa maison que l’on peut visiter le dimanche, ou bien sur rendez-vous.

Le musée présente actuellement, et jusqu’au 20 décembre, une exposition intitulée « Voyages en couleurs, Pierre Mac Orlan et les peintres ».

Programme musical

Je peux vous raconter

Germaine Montero, 1965

(p : Pierre Mac Orlan – m : Philippe-Gérard)

Nelly

Monique Morelli, 1958

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

Bel Abbès

Laure Diana, 1950

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

La belle de mai

Laure Diana, 1950

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

Fanny de Laninon

Monique Morelli, 1962

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

Marie Dominique

Laure Diana, 1950

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau)

Rose des bois

Laure Diana, 1950

(p : Pierre Mac Orlan – m : Marceau

Bloc notes :

, © Musée de la Seine-et-Marne

www.musee-seine-et-marne.fr

https://www.facebook.com/MuseeDeLaSeineEtMarne/

Musée de la Seine-et-Marne

17, avenue de La Ferté-sous-Jouarre

77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Ouvert tous les jours sauf le mercredi après-midi et le samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

(hors restrictions sanitaires)

Maison de Pierre Mac Orlan

Rue d’Archet

77750 Saint-Cyr-sur-Morin

Visites pour les individuels :

Tous les dimanches. Départs à 14h, 15h, 16h – réservation au 01 60 23 80 24

Pour les groupes : sur réservation au 01 60 24 46 00

(hors restrictions sanitaires)