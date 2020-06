Les chansons de Jeanne Moreau (3/3)

Comédienne exigeante et rigoureuse, Jeanne Moreau n’aimait pas qu’on la dise chanteuse, bien qu’elle fût l’une des rares à avoir réussi à s’imposer également dans ce domaine.

Elle considérait simplement la chanson comme un prolongement naturel de la comédie et n’a d’ailleurs quasiment jamais donné de véritable tour de chant.

Si elle chante dans quelques films, c’est surtout par le disque qu’elle a offert sa voix de diseuse aux mots de poètes comme Rezvani, Norge, Guillevic, Duras, Genet et… aux siens.

Au fil des archives radio et des enregistrements familiers ou moins connus, « Tour de chant » brosse durant trois émissions un panorama sensible des chansons de Jeanne Moreau, de 1953 à 2010. Une autre façon de décrire sa carrière.

Première diffusion le 24 décembre 2017