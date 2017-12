Les chansons de Jeanne Moreau (3/3)

Elle considérait simplement la chanson comme un prolongement naturel de la comédie et n’a d’ailleurs quasiment jamais donné de véritable tour de chant.

Si elle chante dans quelques films, c’est surtout par le disque qu’elle a offert sa voix de diseuse aux mots de poètes comme Rezvani, Norge, Guillevic, Duras, Genet et… aux siens.

Au fil des archives radio et des enregistrements familiers ou moins connus, « Tour de chant » a brossé durant trois émissions un panorama sensible des chansons de Jeanne Moreau, de 1953 à 2010. Aujourd'hui de1975-2010.

Programme musical

Jeanne Moreau chante :

India song

(du film « India song », 1975)

(p : Marguerite Duras – m : Carlos d’Alessio)

Rumba des îles

(du film « India song », 1975)

(p : Marguerite Duras – m : Carlos d’Alessio)

L’adolescente

(duo avec Yves Duteil, sur la musique du film « L’Adolescente », 1979)

(p : Jeanne Moreau - m : Philippe Sarde)

Parlez-moi d’moi

(duo avec Guy Béart) (1980)

(p et; m : Guy Béart)

Chéri (1981)

(p : Norge – m : Philippe-Gérard)

Each man kills the thing he loves

(du film « Querelle », 1982)

(p : Oscar Wilde - m : Peer Raben et David Ambach)

L’amour peut sauver le monde

(du film « Le miraculé », 1987)

(p : Pierre Grosz – m : Jorge Arriagada)

Paris est tout petit (2001)

(poème de Jacques Prévert)

Tristesse dans ma bouche

(duo avec Etienne Daho, extrait du « Condamné à mort », 2010)

(p : Jean Genet – m : Hélène Martin)

Le Fonds Jeanne Moreau pour le théâtre, le cinéma et l'enfance

Le coffret « 100 heures avec Jacques Chancel » (collection Les Grandes Heures Radio France/Ina) dans lequel on retrouve l'entretien avec Jeanne Moreau (1976)

Le CD « Quartett de Heiner Müller », pièce que Jeanne Moreau a lu avec Sami Frey à Avignon en 2007 (France Culture / Harmonia Mundi)