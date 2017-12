Les chansons de Jeanne Moreau (2/2)

Elle considérait simplement la chanson comme un prolongement naturel de la comédie et n’a d’ailleurs quasiment jamais donné de véritable tour de chant.

Si elle chante dans quelques films, c’est surtout par le disque qu’elle a offert sa voix de diseuse aux mots de poètes comme Rezvani, Norge, Guillevic, Duras, Genet et… aux siens.

Au fil des archives radio et des enregistrements familiers ou moins connus, « Tour de chant » va durant trois émissions brosser un panorama sensible des chansons de Jeanne Moreau, de 1953 à 2010. Une autre façon de décrire sa carrière, à l’occasion de l’hommage qui lui sera rendu au Théâtre de l’Odéon, à Paris, le 4 décembre prochain.

Programme musical

Paris, Paris, Paris

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau

Du film « Viva Maria », 1965

(p : Louis Malle et J-C Carrière – m : Georges Delerue)

Les petites femmes de Paris

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau

Du film « Viva Maria », 1965

(p : Louis Malle et J-C Carrière – m : Georges Delerue)

Je monte sur les planches

Jeanne Moreau, 1968

(p : Eugène Guillevic, d’après Elsa Triolet – m : Philippe-Gérard)

La célébrité, la publicité

Jeanne Moreau, 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Jacques Datin)

Quelle histoire

Jeanne Moreau, 1970

(p : Jeanne Moreau – m : Antoine Duhamel)

Jeanne la Française

Jeanne Moreau

Du film « Jeanne la française, 1973

(p et m : Chico Buarque)

Le CD « Jeanne Moreau, le tourbillon de ma vie » avec l’intégrale des chansons de Serge Rezvani (Bassiak) enregistrées par Jeanne Moreau, a paru le 15 novembre aux Productions Jacques Canetti.

Soirée en l’honneur de Jeanne Moreau (sur invitations), organisée le 4 décembre 2017 au Théâtre national de l’Odéon, à Paris, par le Fonds Jeanne Moreau, en présence la Madame la ministre de la culture Françoise Nyssen, avec les témoignages de différentes personnalités du monde du spectacle proches de la comédienne et la diffusion de plusieurs montages d’images d’archives de sa carrière.

Pour plus de détails sur le Fonds Jeanne Moreau pour le théâtre, le cinéma et l'enfance

Le coffret « 100 heures avec Jacques Chancel » (collection Les Grandes Heures Radio France/Ina) dans lequel on retrouve l'entretien avec Jeanne Moreau (1976)

Le CD « Quartett de Heiner Müller », pièce que Jeanne Moreau a lu avec Sami Frey à Avignon en 2007 (France Culture / Harmonia Mundi)