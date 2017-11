Les 60 ans de chansons d'Anne Sylvestre (1/2)

... avec une solide réputation de franchise et de franc-parler, doublée une santé à toute épreuve.

Des cabarets rive gauche aux plus grands music-halls, en passant par les MJC, les gymnases, les chapiteaux et les théâtres, elle a connu toutes les évolutions du métier, défendant envers et contre tout une chanson bien écrite, à la façon d’un artisan des mots et des mélodies.

Portant un regard acéré sur le monde, à la fois tendre et drôle, ses chansons sont des tranches de vie, un éloge de la fragilité et de la complexité des rapports humains ; une expression féminine qui annonce certaines évolutions des mœurs ; mais aussi un amour de la nature, au point d’avoir devancé des prises de conscience sur l’écologie.

Toujours proche du public, elle donne sans relâche des concerts remplis de ferveur et d’émotion.

Programme musical

Anne Sylvestre chante :

Les gens qui doutent

(Olympia 1998)

(p et m : Anne Sylvestre)

Vous m’avez tant aimée

(document INA 1985)

(p et m : Anne Sylvestre)

Les amis d’autrefois

(document INA 1964)

(p et m : Anne Sylvestre)

Colchiques dans les prés

(chant scout)

(p : Jacqueline Claude et Francine Cockenpot – m : Francine Cockenpot)

Porteuse d’eau

(document INA 1959)

(p et m : Anne Sylvestre)

Les pierres de mon jardin

(document INA 1974)

(p et m : Anne Sylvestre)

Tiens-toi droit

(document INA 1959)

(p et m : Anne Sylvestre)

Lazare et Cécile

(document INA 1975)

(p et m : Anne Sylvestre)

Anne Sylvestre "Maryvonne"

Archive INA

Georges Brassens parle d'Anne Sylvestre

Archive INA