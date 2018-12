Le compositeur Paul Misraki (4/5)

on œuvre est riche d’environ 350 chansons et 160 musiques de films, dont nous allons tenter de brosser un panorama au long de quatre émissions.

2018 marque à la fois les vingt ans de sa disparition et les 110 ans de sa naissance. Ce sera l’occasion de célébrer ces anniversaires par de multiples manifestations dont le détail figure ci-dessous.

Programme musical

« Chez moi »

(par Paul Misraki au piano) (document INA, 1946)

(m : Paul Misraki)

« La valse » (extrait)

(m : Maurice Ravel)

« Tristan et Isold » (extrait de l’ouverture)

(orchestre du Festival de Bayreuth, dirigé par Karl Böhm) 1966

(m : Richard Wagner)

« Maria de Bahia » (du film « Mademoiselle s’amuse »)

(Ray Ventura et son orchestre) 1947

(p : André Hornez – m : Paul Misraki)

« Le petit souper aux chandelles »

(Henri Salvador) (document INA, 1956)

(p & m : Paul Misraki)

Bande originale du film « Nous irons à Paris » (1949)

(Tant je suis amoureux de vous, J’ai peut-être tort, A la mi-août)

(p : André Hornez – m : Paul Misraki)

« A Saint-Germain-des-Prés »

(du film « Pigalle Saint-Germain-des-Prés »)

(Jacques Hélian et son orchestre) 1950

(p : André Hornez – m : Paul Misraki)

« Tu n’peux pas t’figurer » (du film « Atoll K »)

(Suzy Delair) 1950

(p & m : Paul Misraki)

« L’amour s’en vient »

(de la pièce « L’heure éblouissante »)

(Jeanne Moreau) (document INA, 1953)

(p : Claude Marcy – m : Paul Misraki)

« La tête à l’ombre »

(sur la musique du film « Les orgueilleux »)

(Yves Montand) 1953

(p & m : Paul Misraki)

Bloc notes

Spectacle d’hommage à Misraki, le 17 décembre au THEATRE DEJAZET à Paris : qu'est ce qu'on attend pour être mômes ?

Il y a cent ans, le 16 décembre 1918, naissait Pierre Delanoë, l’un de plus grands paroliers de la chanson française des années 1950 à 90.

« Tour de chant » lui consacrera dans quelques semaines une série d’émissions et vous recommande d’ores et déjà l’hommage qui lui sera rendu le 15 décembre à 20 h au théâtre du casino de Deauville.