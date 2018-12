Le compositeur Paul Misraki (3/4)

Son œuvre est riche d’environ 350 chansons et 160 musiques de films, dont nous allons tenter de brosser un panorama au long de quatre émissions.

2018 marque à la fois les vingt ans de sa disparition et les 110 ans de sa naissance. Ce sera l’occasion de célébrer ces anniversaires par de multiples manifestations dont le détail figure ci-dessous.

Programme musical

On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried

Ray Ventura et son orchestre, 1939

(p & m : Jimmy Kennedy et Michael Carr, adapté par Paul Misraki)

Une charade

Danielle Darrieux, 1940

du film « Battement de cœur »

(p : André Hornez - m : Paul Misraki)

Une charade

Danielle Darrieux

Document INA, 1953

du film « Battement de cœur »

(p : André Hornez - m : Paul Misraki)

Sur une colline

Edith Piaf, 1940

(p & m : Paul Misraki)

Ah ! que c’était bon

Ray Ventura et son orchestre, 1941

chanté par Paul Misraki

(enregistré en Suisse)

(p & m : Paul Misraki)

Insensiblement

Renée Lebas, 1942

(enregistré en Suisse)

(p & m : Paul Misraki)

C’est la première fois

Ray Ventura et son orchestre,1943

chanté par Henri Salvador

(enregistré en Argentine)

(p & m : Paul Misraki)

Una mujer

par Enrique Serrano

Document INA, 1946

De la comédie musicale « Si Eve avait été vêtue »

(enregistré en Argentine)

(p : Sixto Pondal Rios et Carlos Olivari - m : Paul Misraki)

Maria de Bahia (en anglais)

Document INA, 1946

(p : Ben Molar – m : Paul Misraki)

Can you guess ?

Adaptation de « Une charade »

Ginger Rogers, 1946

BO du film « Heartbeat »

(p : André Hornez – m : Paul Misraki, adapté par Ervin Drake)