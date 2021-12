Joséphine Baker, l'étoile noire de Paris (5/6)

L’entrée au Panthéon de Joséphine Baker est un événement salué par tous les médias qui relève presque de l’éducation civique. Il ne faudrait donc pas oublier de prononcer son nom à la française, selon son souhait de femme naturalisée en 1937 qui aimait passionnément son pays d’adoption.

Au point d’avoir combattu pour soutenir la France Libre durant la Seconde guerre mondiale, ce qui lui a finalement valu la Légion d’honneur… Elle a en effet trouvé chez nous l’accueil d’une nation qui ne pratiquait pas de discrimination raciale comme aux Etats-Unis, et où elle se sentait libre.

Précédent ses combats des années 40 à 70 contre le racisme, il y a eu avant la guerre une artiste de music-hall qui a électrisé le public par sa silhouette exotique, sa jeunesse dévergondée et la nouveauté de ses danses syncopées, en particulier le charleston.

Et puis, en quelques années, Joséphine Baker a appris à devenir une vraie meneuse de revue, capable de tenir l’affiche des Folies-Bergère ou du Casino de Paris au même rang qu’une Mistinguett. Sa voix cristalline, teintée d’un léger accent, a laissé de très beaux enregistrements des chansons tirées de ces spectacles. C’est cette première Joséphine que nous redécouvrons durant cette série d’émissions.

Programmation musicale

Ram pam pam

Joséphine Baker avec Pills et Tabet, 1932

(p : Jean Tranchant – m : Alfredo de Vita)

C’est Joséphine

Olivier Hussenet

Document INA, 2006

(p : Jean Nohain – m : Mireille)

ViensFifine

Jean Gabin, 1934

Bande sonore du film « Zouzou »

(p : Géo Koger, Henri Varna, Emile Audiffred – m : Vincent Scotto)

Haïti

Joséphine Baker, 1934

Bande sonore du film « Zouzou »

(p : Géo Koger – m : Vincent Scotto)

C’est lui

Joséphine Baker avec le Jazz du Poste Parisien, 1934

Du film « Zouzou »

(p : Roger Bernstein – m : Georges van Parys)

Chanson de dames de Bordeaux

Document actualités, 1935

Joséphine Baker avec Dréan et des chœurs

De l’opérette « La Créole »

(p : Albert Willemetz - m : Jacques Offenbach)

A la Jamaïque

Claudine Collart et Aimé Doniat

Document INA, 1961

De l’opérette « La Créole »

(p : Albert Willemetz - m : Jacques Offenbach)

Le chemin du bonheur

Joséphine Baker, 1935

Bande sonore du film « Princesse Tam-Tam »

(p : André de Badet – m : Jacques Dallin)

Sous le ciel d’Afrique

Joséphine Baker et les Comedian Harmonists, 1935

Du film « Princesse Tam-Tam »

(p : André de Badet – m : Jacques Dallin)

Five A.M.

Stephanie Pope, 2001

De « Ziegfeld Follies of 1936 »

(p : Ira Gerswhin – m : Vernon Duke)

C’est si facile de vous aimer (Easy to love)

Joséphine Baker, 1937

Du film « Born to dance »

(p & m : Cole Porter)

(adapté par Louis Hennevé et Louis Palex)

J’ai deux amours

Joséphine Baker

Document actualités, 1936

(p : Géo Koger et Henri Varna – m : Vincent Scotto)

