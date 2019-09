Joseph Kosma (1905-1969) (2/4)

Son parcours assez mouvementé l’a mené de Budapest à Berlin, puis Paris, où il a côtoyé les plus grands noms du monde artistique. Et c’est bien sûr sa longue collaboration avec le poète Jacques Prévert qui a le plus marqué les esprits.

Obligé de se cacher dans le Midi durant la guerre, Kosma a alors composé quelques inoubliables mélodies pour le cinéma.

« Tour de chant » va explorer son œuvre remplie de merveilles, célèbres ou à redécouvrir.

BO film

La bête humaine (générique) 1938

(m : Joseph Kosma)

La chasse à l’enfant

Marianne Oswald, 1936

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

La grasse matinée

Marianne Oswald, 1937

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

La pêche à la baleine

Agnès Capri, 1951

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Dis-moi pourquoi

Du film « La goualeuse »

Lys Gauty, 1938

(p : Michel Vaucaire et Gaston Groener – m : Joseph Kosma)

No hay quien pueda (chanson du pays basque espagnol)

Germaine Montero, 1953

(p & m : trad.)

Le grand type

Agnès Capri, 1940

(p : Agnès Capri – m : Joseph Kosma)

Dans ma maison

Agnès Capri, 1949

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Le chauffeur de taxi

Germaine Montero, 1963

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Pour aller plus loin

Françoise Miran

C’est une chanson

Biographie de Joseph Kosma

L’Harmattan

Ce livre retrace la vie hors du commun de Joseph Kosma qui a passé son temps à fuir, comme il le dit, « pour des raisons chaque fois pires ». Il passe de la Hongrie antisémite au Berlin de 1929 et il y vivra la montée du nazisme, ce qui l'amènera à émigrer en France en 1933. Ses rencontres seront sa grande chance : en Hongrie, son professeur Bela Bartok, en Allemagne Bertold Brecht et Kurt Weil et en France, Jacques Prévert, Jean Renoir et Marcel Carné... Il laisse une oeuvre importante : chansons, musiques de films, opéras, opérettes, ballets et pantomimes, musique symphonique, choeurs.

, © L'Harmattan, 2018

Et par ici la page consacrée à Joseph Kosma par la Médiathèque Gustav Mahler