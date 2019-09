Joseph Kosma (1905-1969) (4/5)

Son parcours assez mouvementé l’a mené de Budapest à Berlin, puis Paris, où il a côtoyé les plus grands noms du monde artistique. Et c’est bien sûr sa longue collaboration avec le poète Jacques Prévert qui a le plus marqué les esprits.

Obligé de se cacher dans le Midi durant la guerre, Kosma a alors composé quelques inoubliables mélodies pour le cinéma.

« Tour de chant » va explorer son œuvre remplie de merveilles, célèbres ou à redécouvrir.

Capriccio pour piano

Piano par Lilly Kosma

Document INA, 1948

(m : Joseph Kosma)

Le chat et l’oiseau

Marie Merlin avec Joseph Kosma au piano

Document INA, 1947

(p : Jacques Prévert - m : Joseph Kosma)

L’orgue de barbarie

Agnès Capri, 1951

(p : Jacques Prévert - m : Joseph Kosma)

Chanson pour les enfants l’hiver

Agnès Capri

Document INA, 1948

(p : Jacques Prévert - m : Joseph Kosma)

Jour de fête

Serge Reggiani

Document INA, 1947

(p : Jacques Prévert)

Déjeuner du matin

Marianne Oswald

Document INA, 1947

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

En sortant de l’école

Germaine Montero, 1948

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Deux escargots s’en vont à l’enterrement

Cora Vaucaire, 1948

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Barbara

Frères Jacques, 1949

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Et la fête continue

Yves Montand, 1949

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Pour aller plus loin

Françoise Miran

C’est une chanson

Biographie de Joseph Kosma

L’Harmattan



Ce livre retrace la vie hors du commun de Joseph Kosma qui a passé son temps à fuir, comme il le dit, « pour des raisons chaque fois pires ». Il passe de la Hongrie antisémite au Berlin de 1929 et il y vivra la montée du nazisme, ce qui l'amènera à émigrer en France en 1933. Ses rencontres seront sa grande chance : en Hongrie, son professeur Bela Bartok, en Allemagne Bertold Brecht et Kurt Weil et en France, Jacques Prévert, Jean Renoir et Marcel Carné... Il laisse une oeuvre importante : chansons, musiques de films, opéras, opérettes, ballets et pantomimes, musique symphonique, choeurs.

, © L'Harmattan, 2018

Et par ici la page consacrée à Joseph Kosma par la Médiathèque Gustav Mahler

Bloc-notes

Ne manquez pas ce spectacle :

Le Club R-26 : une épopée documentaire en récit, films et chansons

Du 11 au 14 octobre 2019 - Au Théâtre Lepic Paris 18e (à quelques pas seulement de l'immeuble où se tenait le Club R-26)

Le Club R-26 retrouve Paris pour 4 représentations au Théâtre Lepic, du 11 au 14 octobre 2019 à 19h dans le cadre de la fête des vendanges de Montmartre.

Le guitariste Philippe Eveno, la chanteuse Claire Tillier, le comédien Norman Barreau-Gély, le vidéaste Gaëtan Chataigner et l'amicale participation de Philippe Katerine font revivre un lieu mythique du Montmartre de l'entre-deux guerres : le R-26