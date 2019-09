Joseph Kosma (1905-1969) (3/4)

Pour aller plus loin

Françoise Miran

C’est une chanson

Biographie de Joseph Kosma

L’Harmattan

Ce livre retrace la vie hors du commun de Joseph Kosma qui a passé son temps à fuir, comme il le dit, « pour des raisons chaque fois pires ». Il passe de la Hongrie antisémite au Berlin de 1929 et il y vivra la montée du nazisme, ce qui l'amènera à émigrer en France en 1933. Ses rencontres seront sa grande chance : en Hongrie, son professeur Bela Bartok, en Allemagne Bertold Brecht et Kurt Weil et en France, Jacques Prévert, Jean Renoir et Marcel Carné... Il laisse une oeuvre importante : chansons, musiques de films, opéras, opérettes, ballets et pantomimes, musique symphonique, choeurs.

, © L'Harmattan, 2018

