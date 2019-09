Joseph Kosma (1905-1969) (1/4)

Son parcours assez mouvementé l’a mené de Budapest à Berlin, puis Paris, où il a côtoyé les plus grands noms du monde artistique. Et c’est bien sûr sa longue collaboration avec le poète Jacques Prévert qui a le plus marqué les esprits.

« Tour de chant » va explorer son œuvre remplies de merveilles célèbres ou à redécouvrir.

Inventaire

Les Frères Jacques, 1957

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Musique du film « Les portes de la nuit »

Orchestre du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson

(m : Joseph Kosma)

Extrait du ballet « Le mandarin merveilleux » (le rideau se lève)

Orchestre philharmonique de New York, dir. Pierre Boulez

(m : Bela Bartok)

Extrait de l’opéra-bouffe « Un amour mécanique »

Jeunesses Musicales de France

Document INA, 1962

(m : Joseph Kosma)

Le chant des canons

Orchestre Frank Aussmann, 1957

(m : Kurt Weill)

Einheitsfrontlied (chant du front uni)

Jean-Marie Hummel et Liselotte Hamm, 2001

(p : Bertold Brecht – m : Hanns Eisler)

A la belle étoile

Chanson du film « Le crime de Monsieur Lange »)

Florelle

Document INA, 1952

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

L’enfance

Chanson extraite du « Tableau des merveilles »

Mouloudji, 1976

(p : Jacques Prévert – m : Joseph Kosma)

Pour aller plus loin

Françoise Miran

C’est une chanson

Biographie de Joseph Kosma

L’Harmattan

Ce livre retrace la vie hors du commun de Joseph Kosma qui a passé son temps à fuir, comme il le dit, « pour des raisons chaque fois pires ». Il passe de la Hongrie antisémite au Berlin de 1929 et il y vivra la montée du nazisme, ce qui l'amènera à émigrer en France en 1933. Ses rencontres seront sa grande chance : en Hongrie, son professeur Bela Bartok, en Allemagne Bertold Brecht et Kurt Weil et en France, Jacques Prévert, Jean Renoir et Marcel Carné... Il laisse une oeuvre importante : chansons, musiques de films, opéras, opérettes, ballets et pantomimes, musique symphonique, choeurs.

Bloc-notes

Le Cabaret s’invite à l’Opéra … et vice versa

La chanson dans tous ses états, pourvu qu'elle soit populaire et de qualitéParrainé par Martin Pénet, producteur de l’émissionTour de chant, France MusiqueProduction : association « Les Amis de Marcel Legay », président Yves Bertrand

Direction artistique : Christine Steyer, Elizabeth Doyle (CPCC, directrice Claudia Hommel)

Un événement musical exceptionnel décliné sur deux joursChansons des cabarets artistiques de la Belle Epoque, des cabarets de Saint-Germain-des-Prés, des cabarets berlinois, chansons réalistes, standards de la comédie musicale et du jazz, airs lyriques, grands airs de l’opérette et de l’opéra. Au programme, sur les 2 jours, 50 chansons interprétées par près de 20 artistes américains et français, amateurs, semi-professionnels ou professionnels tous mus par l’idée de la défense d’une chanson populaire de qualité.

Les deux concerts seront différents et complémentaires.

Les chansons interprétées au Trinque Fougasse et Salle Molière ne seront pas les mêmes.

Le programme est en ligne sur :http://www.marcel-legay.com/cabop/



JEUDI 12 SEPTEMBRE : « L'Opéra s'invite au Cabaret »

Trinque Fougasse O’Nord

1581 route de Mende 34090 Montpellier

https://www.trinquefougasse.com/o-nord

18h30 dîner-concert

Artistes américaines : Hollis Bolton, Elizabeth Doyle, Claudia Hommel, Ava Logan, Barbara Smith, Christine Steyer.

Artistes français : Michèle Barbier, Marie-Mélaine Berthelot, Françoise Miran, Emmanuel Thevenin, Christiane Thiébaut.

Accompagnement piano : Elizabeth Doyle, Jean-Claude Orfali, Patrick Pernet.

Entrée 28 €, hors boissons.



VENDREDI 13 SEPTEMBRE : « Le Cabaret s’invite à l'Opéra »

Salle Molière, Opéra Comédie

Place Molière, 11 Boulevard Victor Hugo 34000 Montpellier

https://www.opera-orchestre-montpellier.fr

Salle mise à disposition par l’OONMO [Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie]

10h00-13h00 master classe Cabaret vs Opéra

Professeure : Valérie Blanvillain, chef de chant OONMO. Complet.

20h00 concert

Artistes américains : Elizabeth Doyle, David Edelfelt, Claudia Hommel, Angelina Réaux, Christine Steyer.

Artistes françaises : Michèle Barbier, Valérie Blanvillain (et le Chœur universitaire de Montpellier Méditerranée), Françoise Miran, Maryline Rollet, Caroline Sancho, Christiane Thiébaut.

Accompagnement piano : Elizabeth Doyle, Françoise Ferrand, Jean-Claude Orfali.

Entrée plein tarif 12 €. Entrée demi-tarif (étudiants, chômeurs) 6 €. N’hésitez pas à faire, dès maintenant, vos réservations