Jacques Debronckart et ses interprètes (3/3)

Disparu prématurément en 1983, à l’âge de 49 ans, il a laissé une œuvre importante, environ 200 chansons, chantées par lui-même et par une bonne trentaine d’interprètes différents, non des moindres.

Aujourd’hui des chansons inédites prennent vie par la voix de Marie-Thérèse Orain et de Rémo Gary.

Programmation musicale

La liberté

Jacques Debronckart, 1969

(p & m : Jacques Debronckart)

J’suis heureux

Jacques Debronckart, 1969

(p & m : Jacques Debronckart)

Je suis comédien

Cora Vaucaire

A la Comédie des Champs-Elysées, 1997

(p & m : Jacques Debronckart)

J’achète

Jacques Debronckart, 1973

(p & m : Jacques Debronckart)

Au secours

André Jobin, chœurs

Extrait de la comédie musicale « Les aventures de Tom Jones »

(maquette de travail, 1974)

(p & m : Jacques Debronckart)

Le roi de Londres

Georges Guétary

Extrait de la comédie musicale « Les aventures de Tom Jones »

(maquette de travail, 1974)

(p & m : Jacques Debronckart)

Tom, Tom, mon amour

Georges Guétary et Janet Clair

Extrait de la comédie musicale « Les aventures de Tom Jones »

(maquette de travail, 1974)

(p & m : Jacques Debronckart)

Pour aller plus loin

Nouveauté : Un Recueil des 15 partitions de Jacques Debronckart -Ed. Camino Verde

, © Camino Verde

Il s'agit des 15 chansons qui ont été interprétées par Rémo Gary

Un site consacré à Jacques Debronckart

Un numéro de la revueJe Chanteconsacré à Jacques Debronckart