Jacques Debronckart et ses interprètes (2/3)

Disparu prématurément en 1983, à l’âge de 49 ans, il a laissé une œuvre importante, environ 200 chansons, chantées par lui-même et par une bonne trentaine d’interprètes différents, non des moindres.

Aujourd’hui des chansons inédites prennent vie par la voix de Marie-Thérèse Orain et de Rémo Gary.

Programmation musicale

Oh ! mes copains

Jacques Debronckart

Document INA, 1965

(p & m : Jacques Debronckart)

Adélaïde

Yvette Giraud

Document INA, 1965

(p & m : Jacques Debronckart)

Dieu Julie

Gribouille, 1966

(p : Gribouille – m : Jacques Debronckart)

Ni Ophélie, ni Lorelei

Eva, 1967

(p : Nadine Laïk – m : Jacques Debronckart)

L’anonymat

Jacques Debronckart, 1967

(p & m : Jacques Debronckart)

Mutins de 1917

Jacques Debronckart, 1967

(p & m : Jacques Debronckart)

Le huit

Jacques Debronckart

Document INA, 1967

(p & m : Jacques Debronckart)

La jeunesse d’aujourd’hui

Jacques Debronckart, 1969

(p & m : Jacques Debronckart)

Demain y a ma maman qui vient

Serge Sauvion, 1969

(p : Serge Sauvion – m : Jacques Debronckart)

William Stormy

Simone Langlois, 1969

(p & m : Jacques Debronckart

Pour aller plus loin

Un site consacré à Jacques Debronckart

Un numéro de la revueJe Chanteconsacré à Jacques Debronckart

Bloc-notes

Ne manquez pas ces concerts :

Rémo Gary chante Debronckart, le samedi 26 octobre à 20h30 et le dimanche 27 à 18h au Forum Léo Ferré.

11 rue Barbès, à Ivry sur Seine.

Pour réserver, c'est au 01 46 72 64 68