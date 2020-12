Hommage à Zizi Jeanmaire (4/4)

Disparue le 17 juillet 2020, Zizi Jeanmaire est un personnage unique, subtil mélange de gouaille et d’élégance, nourri de nombreuses références, magnifiées par le talent de son mari chorégraphe Roland Petit, qui lui nous a quitté en 2011.

Cet hommage est nourri de l’entretien que Martin Pénet a réalisé en juillet 2009 pour France Musique avec Zizi Jeanmaire pour évoquer l’ensemble de sa carrière. Femme de scène, elle a abordé presque tous les genres, comme autant de défis successifs : la danse classique, la chanson, le music-hall, et même la comédie.

Son parcours exemplaire, fruit d’un travail acharné, est serti de joyaux dont beaucoup sont bien présents dans nos mémoires et dont nous allons, durant quatre émissions, évoquer les plus scintillants ; à commencer par « La croqueuse de diamants » et « Mon truc en plumes ».

Les Parisiens

Zizi Jeanmaire à l’Alhambra, 1961

(p & m : Léo Ferré)

Nous dormirons ensemble

Zizi Jeanmaire à l’Olympia, 1968

(p : Louis Aragon – m : Jean Ferrat)

La grande vie

Zizi Jeanmaire, 1970

De « La revue » au Casino de Paris

(p : Roger Dumas - m : Jean-Jacques Debout)

Zizi t'as pas d'Sosie

Zizi Jeanmaire, 1972

De la revue « Zizi je t’aime » au Casino de Paris

(p & m : Serge Gainsbourg)

Les bleus

Zizi Jeanmaire, 1997

De la revue « Zizi je t’aime » au Casino de Paris

(p & m : Serge Gainsbourg)

Rétro song

Zizi Jeanmaire, 1977

Du spectacle « Zizi à Bobino »

(p & m : Serge Gainsbourg)

Ça j’sais l’faire

Zizi Jeanmaire, 1984

Du spectacle « Hollywood paradise »

(p : Pierre Grosz – m : Cyril Assous)

La vie Zizi

Zizi Jeanmaire à l’Opéra Bastille, 2000

(p & m : Serge Gainsbourg)

Le temps des cerises

Zizi Jeanmaire à l’Opéra Bastille, 2000

(p : Jean-Baptiste Clément – m : Antoine Renard